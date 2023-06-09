  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı temsilcisi Hac, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın özel temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Defallah el-Hac, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Ekleme: 9.06.2023 - 09:09 Güncelleme: 9.06.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı temsilcisi Hac, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın özel temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Defallah el-Hac, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Büyükelçi Hac'i Ankara'da Bakanlık binasındaki makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın, 'gelişmiş ve özel' ikili ilişkilerin seyrinin ve Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Sudan Dışişleri Bakanlığına göre Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, ilişkilerin durumuna övgüde bulunarak bu ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki istekliliğini dile getirdi. İki tarafın, Sudan'daki mevcut krizin sona ermesine yardımcı olmak için ortak iş birliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştüğü toplantıda, savaştan sonra harap olmuş yerlerin restorasyonu ve yeniden inşası için dost ülkeler ile beraber ortaklıklara girme konusu da ele alındı.

Sudan Dışişleri Bakanlığına göre, Bakan Fidan, Sudan Hükümeti ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinde temsil edilen meşruiyete desteğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, Egemenlik Konseyi Başkanı özel temsilcisi Büyükelçi Hac'ın Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçabar ile de bir araya geldiği bildirildi. Büyükelçi Hac, Akçabar'a, Sudan hükümetinin ülkedeki mevcut krizi sona erdirme çabalarını aktardı. Toplantıda ayrıca iki ülke arasında ortak işbirliği projelerinin uygulanması ele alındı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!
İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var
Samsun'da tramvay kazası: Çok sayıda yaralı var
MİT'ten Suriye'de operasyon: Münbiç yapılanmasında görevli Helin İşenme yakalandı
Kılıçdaroğlu’nun 28 fezlekesi Beştepe’de: Dosyalarda 'iftira ve tehdit' suçlaması da bulunuyor
CHP’de genel başkanlık yarışı kızıştı: Kemalciler ve Ekremciler karşı karşıya
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı iç isyan başladı: Derhal görevden çekil!
Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi
Yeni düzenleme mecliste: Kira artışı ve kovid izinleri masada
Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden 'üyelikten çıkarma' tehdidi
Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu ile Akşener artık aynı masada oturamaz' iddiası: Büyük bir kazık attılar
ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınlığın reklamına alet ettiler
CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor
CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim
Şişli'deki AVM'de LGBT skandalı: Toplumu zehirleyen propaganda terör boyutuna ulaştı
Ekim ayında kurultay yapacağı söylenen CHP'nin planını yandaş gazeteci anlattı: Yerel seçimlerden sonrasına ertelenebilir Kılıçdaroğlu kesin aday olacak
Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu
Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu 'babasına' karşı
Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası
Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede