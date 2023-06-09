MİT'ten Suriye'de operasyon: Münbiç yapılanmasında görevli Helin İşenme yakalandı

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG bölücü terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalar neticesinde; ‘Örgütün sözde Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde görev almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ‘Sterk-Amara, Amed-Sena’ kod isimli ‘Helin İşenme’nin Türkiye’ye geçiş arayışında olduğu bilgisi elde edildi.Çalışmalar çerçevesinde, MİT Başkanlığı’nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla İşenme Türkiye’ye geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama, yakalama kaydı bulunan İşenme’nin, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı.