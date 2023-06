Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

Son dakika haberi: 5 yıl aradan sonra Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimini devralmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na beklenen atama gerçekleştirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eski First Republic Bank Eş CEO'su Hafize Gaye Erkan atandı.HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erkan, daha sonra doktora programını ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde tamamladı.Goldman Sachs'ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak görev alan Erkan, 2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi farklı görevler üstlendi. Erkan, 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su oldu.ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, son olarak küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.