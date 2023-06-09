  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Böylelikle Erkan, TCMB’nin ilk kadın başkanı oldu. Merkez Bankası’nın eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığı’na atandı.

Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Ekleme: 9.06.2023 - 01:42 Güncelleme: 9.06.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Son dakika haberi: 5 yıl aradan sonra Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimini devralmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na beklenen atama gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla eski First Republic Bank Eş CEO'su Hafize Gaye Erkan atandı.

Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erkan, daha sonra doktora programını ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde tamamladı.

Goldman Sachs'ta Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak görev alan Erkan, 2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi farklı görevler üstlendi. Erkan, 2021 yılında ise First Republic Bank'ın Eş-CEO'su oldu.

Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, son olarak küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden 'üyelikten çıkarma' tehdidi
Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu ile Akşener artık aynı masada oturamaz' iddiası: Büyük bir kazık attılar
ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınlığın reklamına alet ettiler
CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor
CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim
Şişli'deki AVM'de LGBT skandalı: Toplumu zehirleyen propaganda terör boyutuna ulaştı
Ekim ayında kurultay yapacağı söylenen CHP'nin planını yandaş gazeteci anlattı: Yerel seçimlerden sonrasına ertelenebilir Kılıçdaroğlu kesin aday olacak
Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu
Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu 'babasına' karşı
Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası
İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!
ABD’de uyuşturucu krizi akılalmaz boyutlara ulaştı! Sokaklar korku filmine döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede