İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kurduğu kabine ile birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşası da başladı. Dış politikaya ilişkin öncelikler ve ilkeler de bu çerçevede belirlendi.Öncelik Suriye, Irak, Ermenistan, Libya ve Yunanistan politikalarında olacak. Bunların kökten çözümüne odaklanılacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın öncelikli dosyaları ve atacağı adımlar şöyle:Önümüzdeki dönemde iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Daha sonra da iki ülkenin cumhurbaşkanlarının görüşmesi için hazırlık yapılıyor. Türkiye, Suriye'den göç edenlerin mallarına devletin el koyduğu düzenlemeyi kaldırmasını, buna paralel olarak geri dönenlere mallarının iadesini ve can güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Sığınmacıların bu şekilde gönderilmesi için Türkiye'nin Suriye'den yazılı belge talebi bulunuyor.Irak Kürt yönetimi ve merkezi yönetim arasındaki sıkıntılar bulunuyor. Türkiye bunları çözmek için devreye girecek.Ermenistan başbakanın yemin töreni için Türkiye'ye gelmesi ile birlikte bu taraftaki ilişkilerin de yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Türkiye'nin bazı yaptırımları kademeli kaldırması gibi formüller üzerinde duruluyor.Yunanistan ile masaya oturulması ve tüm sorunların tartışılarak çözülmesine dönük adımlar atılması bekleniyor.LİBYA: Türkiye, Libya'daki rejim ile muhalifler arasında süren sorunları da çözmek istiyor.Batılı ülkelerle ilişkilerde en önemli kriter Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve bunu tehdit eden unsurların bu ülkelerde barındırılmaması olacak. Türkiye'nin gücünü Avrupa'da yaşayan 6 milyon Türk'den aldığının altı çizilecek.