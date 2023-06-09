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Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu ile Akşener artık aynı masada oturamaz' iddiası: Büyük bir kazık attılar

İktidara muhalif çıkışlarıyla tanınan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi durumunda Millet İttifakı'nın dağılacağını söyledi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan büyük bir kazık yediğini söyleyen Şen, " O masa, artık Kılıçdaroğlu ile birlikte oturmaz" diye konuştu. CHP liderinin birçok kez sözünden döndüğünü ve halkı yanılttığını belirten Şen, "İYİ Parti'nin yüzde 10'un altına düşmesinin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi. Aynı programda söz alan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz ise, "İYİ Partililer bir daha CHP ile hiçbir ittifak içinde yer almak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu ile Akşener artık aynı masada oturamaz' iddiası: Büyük bir kazık attılar
Ekleme: 9.06.2023 - 01:16 Güncelleme: 9.06.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu ile Akşener artık aynı masada oturamaz' iddiası: Büyük bir kazık attılar
Seçimlerde aldığı yenilgi sonrası 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet kanadından gelen tepkiler dinmiyor. İktidara muhalif çıkışlarıyla tanınan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi durumunda Millet İttifakı'nın dağılacağını söyledi.

'Kılıçdaroğlu, Akşener'e büyük kazık attı'

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'ndan büyük bir kazık yediğini söyleyen Şen, 'O masa, artık Kılıçdaroğlu ile birlikte oturmaz' diye konuştu.

İYİ Parti'nin oylarındaki düşüşü Kılıçdaroğlu'na bağladı

CHP liderinin birçok kez sözünden döndüğünü ve halkı yanılttığını belirten Şen, 'İYİ Parti'nin yüzde 10'un altına düşmesinin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'dur.' dedi.

'Seçmen intikamını alacak'

Seçim yenilgisi sonrası muhalefet kanadında hiçbir istifa olmamasına da değinen Şen, 'Emekliler kulübüne dönüşmüş partiden seçmen intikamını alacaktır.' ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz: İYİ Partililer bir daha CHP ile hiçbir ittifak içinde yer almak istemiyor

Aynı programda söz alan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz ise, 'İYİ Partililer bir daha CHP ile hiçbir ittifak içinde yer almak istemiyor.' ifadelerini kullandı.

Saymaz konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'İttifak olsa bile ancak ‘İstanbul'u istiyorsanız Ankara, Adana'yı istiyorsanız Mersin, Aydın'ı istiyorsanız Antalya'yı verin' şeklinde masaya otururlar. Bu şehirlerde CHP İYİ Parti'den fersah fersah önde, niye versin? Mantıksız. CHP tek başına Mersin'i Ankara'yı alabilir.'
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