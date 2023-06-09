Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Rus Bakan, Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
"Bakan Fidan'ı tebrik etti"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" denildi.
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