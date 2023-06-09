  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti

CHP'li şarkıcı Atilla Taş, seçim hezimeti sonrasında eteğindeki taşları dökmeye başladı. Yıllarca partiye zarar gelmesin diye sustuğunu belirten Taş, Kuşadası'na yerleştiği dönemde CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili gerçekleri açıkladı. Günel ile ilgili kendisine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Taş, o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu konuyu görüşmek istediğini ancak otele gittiğinde koruma engeline takıldığını belirtti. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da orada olduğunu söyleyen Taş, "Google'a 'Bülent Tezcan ihale' yazın anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 9.06.2023 - 13:51 Güncelleme: 9.06.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
CHP üyesi olan şarkıcı Atilla Taş, Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci seçim yenilgisinin ardından gerçekleri itiraf etmeye başladı. Sık sık manipülatif mesajlar paylaştığı Twitter hesabından bu kez CHP'yi eleştiren Taş, 'Bir kaç yıl önce yaşadığım bir olaydı, yıllarca yutkundum. “Dedemize zarar gelmesin, partiye zarar gelmesin!” diye içime attığım bir olay. Artık sıkıntı kalmadığına göre anlatabilirim.' diyerek Kuşadası'na yerleştiği dönemde CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilgili gerçekleri açıkladı.
Günel ile ilgili kendisine her gün şikayet gittiğini belirten Taş, 'Zeytinlikler katlediliyor. Şehir tozun toprağın altında, her yer inşaat, her yer hafriyat kamyonu. Biz Ömer Günel'le tartıştık telefonda! Kemal bey de 1 hafta sonra açılış için bölgeye gelecek. Dedim “şikayet edeceğim!” seni. Neyse Kemal bey gelmeden danışmanı Deniz Demir'i aradım; “falan otelde olacak abi!” Deyip bana bir başka yardımcısının telini verdi. Konuştuk, abi dedi seni arayacağım odaya gel. Ok dedim bekliyorum arama yok. Aradım açmıyor. Kalktım otele gittim.' ifadelerini kullandı.

'Google'a 'Bülent Tezcan ihale' yazın anlarsınız'
Otelin önünde korumaların kendisini durdurduğunu söyleyen Taş, 'Dedim ben parti meclis üyesi olmuş, bedeller ödemiş bir adamım nasıl yapacaksınız bunu? Hadi maçanız sıkıyorsa engelleyin! Deyip, Daldım otele! Etrafımda çelik yelek gibi duruyorlar. Bir şey yapsam rezalet çıkacak. Haydi sustum. Bu Bülent Tezcan, Aydın, İzmir tüm çete orada beni kesiyor. “Bülent Tezcan ihale” yazın google'a anlarsınız! Yaklaştırmadılar. Topuklu efeleri var bunların bir de. Çerçici hani! Siz onu bir de yöre halkından dinleyin! Kemal bey biliyor muydu bilmem ama adama daha önceden açılmış aynı yerleri yeniden açtırıp yollladılar Ankara'ya. Biz görüşemedik tabi. ben yine de sonuna kadar bunları destekledim. Şimdi bunlar demokratız. Şuyuz buyuz RTE diktatör falan diyorlar ya! Aman aman! O parti tertemiz Atatürk'ün bıraktığı hale gelene kadar işim bitmiştir artık bunlarla.' açıklamasında bulundu.

CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: 'Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik...'
Volkan Demirel’den örnek hareket: Taner Savut’un ailesini unutmadı. Vefasıyla duygulandırdı
CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
Ağrı'da HDP'li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve 5 kişi gözaltına alındı
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, 'Herkese tavsiye ediyorum' deyince cezayı yedi
TİP'li vekil Sera Kadıgil'in seçim öncesi zafer açıklamaları yeniden gündemde
Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delindi
Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!
İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var
Samsun'da tramvay kazası: Çok sayıda yaralı var
MİT'ten Suriye'de operasyon: Münbiç yapılanmasında görevli Helin İşenme yakalandı
Kılıçdaroğlu’nun 28 fezlekesi Beştepe’de: Dosyalarda 'iftira ve tehdit' suçlaması da bulunuyor
CHP’de genel başkanlık yarışı kızıştı: Kemalciler ve Ekremciler karşı karşıya
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı iç isyan başladı: Derhal görevden çekil!
Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi
Yeni düzenleme mecliste: Kira artışı ve kovid izinleri masada
Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede