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Beyaz Gazete
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CHP’de genel başkanlık yarışı kızıştı: Kemalciler ve Ekremciler karşı karşıya

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına 5 büyükşehir belediye başkanı tam destek verirken, 4 belediye başkanı da Ekrem İmamoğlu'nun o koltuğa oturmasını istiyor.

CHP’de genel başkanlık yarışı kızıştı: Kemalciler ve Ekremciler karşı karşıya
Ekleme: 9.06.2023 - 10:01 Güncelleme: 9.06.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
CHP’de genel başkanlık yarışı kızıştı: Kemalciler ve Ekremciler karşı karşıya
Türkiye, sonucu merakla beklenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu.

6’lı masa olarak başlayıp, 7’li koalisyona dönen, HDP’nin desteğiyle oy devşirmeye çalışan Millet Partisi’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu da 12’nci yenilgisini aldı.

Seçmenin beklentilerine her zamanki gibi karşılık veremeyen Kılıçdaroğlu, kendi cephesinde de tepkilerin odağındaki isim oldu…

Koltuk yarışı
Artık onu partiye doldurduğu delegeleri dışında kimse istemiyor.

Öyle ki, halkın desteğini almak için karış karış gezdirdiği belediye başkanları bile.

Şimdi o başkanlardan “oğlum” dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koltuk yarışı başlıyor.

İşler iyiden iyiye kızıştı…

Kim kimi destekliyor?
CHP Genel Başkanlığı Kılıçdaroğlu’nun hala durmasını isteyen de var, “değişim şart” diyen de.

Buna göre bazı illerin yöneticileri geride bıraktığımız seçimde biraz olsun rengini belli etti.

Seçim sürecinde nabız yoklayan İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan desteği almış durumda.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında…

İmamoğlu bir tık geride...
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Ekrem İmamoğlu'na daha yakın.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını destekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de gönlü hep Kılıçdaroğlu'ndan yana…

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veriyor.
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