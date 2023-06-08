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Beyaz Gazete
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Yeni dönemin ilk MGK toplantısı bugün yapılacak: Sınır güvenliği ve NATO ele alınacak

Tarihi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlediği Milli Güvenlik Kurulu'nun yeni üyeleriyle bugün ilk kez toplanacak. Terör operasyonları, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu masaya yatırılacak.

Ekleme: 8.06.2023 - 09:26 Güncelleme: 8.06.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı bugün yapılacak: Sınır güvenliği ve NATO ele alınacak
Türkiye yeni bir döneme girdi.

28 Mayıs seçiminde milli irade bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

Açık ara farkla 17'nci zaferini ilan eden Erdoğan, hız kesmeden çalışmalara başladı.

Öyle ki ilk iş kabineyi yenilemek oldu.

Yapılan görev teslim ve yemin törenlerinin ardından Türkiye Yüzyılı için harekete geçildi.

MGK'nın yeni üyeleriyle ilk toplantı
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yeni kabine üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yeni üyeleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK toplantısı olacak.

Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak.

Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.

Terör operasyonlarında atılacak adımlar gündemde
Kritik başlıkların görüşüleceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları masaya yatırılacak.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

Tahıl koridorunun takibi konuşulacak
Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

İsveç'in NATO üyeliği ele alınacak
Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.
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