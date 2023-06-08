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Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polisleri bile şaşırtan görüntüler herkesi pes dedirtti.

Ekleme: 8.06.2023 - 14:25 Güncelleme: 8.06.2023 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü
İstanbul'da bir villada ticareti yasak olan 12 yaban geyiği ve 6 tavus kuşu ele geçirildi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı.

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de bir villada ticareti yasak olan yaban hayvanları olduğu bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren polis, geçtiğimiz Cuma günü yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen söz konusu villaya operasyon düzenledi.

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Baskında 12 yabani geyik, 6 tavus kuşu olmak üzere CITES Sözleşmesi kapsamında (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) bulunan 18 yaban hayvanına el konuldu.


Operasyon çerçevesinde villa sahibi gözaltına alındı.


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