Ukrayna'da baraj krizi: Su seviyesi 3,5 metreye yükseldi, binlerce kişi evinden oldu

Barajın üzerinde kurulu olduğu Dnipro Nehri'nde suların yükselmesi nedeniyle bazı yerleşim merkezleri ve ovalar sular altında kaldı. Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, taşkınların en fazla etkilediği alanın Herson şehrinin Korabel bölgesi olduğunu belirterek, bu bölgede su seviyesinin 3,5 metreye ulaştığını ve 1000'den fazla konutun sular altında kaldığını açıkladı.Ukraynalı yetkililer barajın yıkılması sonrası yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiğini, Rus işgali altındaki tarafta da 25 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.Barajın hedef alınması ile ilgili olarak Ukrayna ve Rusya birbirlerini suçlarken, ABD ve İngiltere, barajın yıkılmasından hangi tarafın sorumlu olduğuna dair henüz bir kanıt olmadığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD'nin henüz durumla ilgili nihai bir değerlendirme yapamayacağını belirterek, 'Bilgi toplamaya ve Ukraynalılarla istişareye devam ediyoruz' dedi. ABD'den yapılan açıklamada 'çok sayıda can kaybının meydana geldiğinden endişe edildiği' kaydedildi.Barajın yıkılmasını Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının başlangıcından bu yana sivil altyapıya yönelik en büyük saldırı olarak nitelendiren İngiltere Başbakan Rishi Sunak ise İngiliz istihbarat kurumlarının barajın yıkılma nedenlerini araştırdığını söyledi. Sunak, 'Bu aşamada olayın arkasında bir kasıt olup olmadığını söyleyemeyeceğini' belirterek, 'Nihai bir yargıya varmak için çok erken' dedi.Ukrayna barajın tahrip olmasından Rusya'yı sorumlu tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin kontrolleri altındaki Nova Kahovka Hidroelektrik Santrali'ni içeriden patlattığını ileri sürerek, 'Bu gece saat 02:50'de, Rus teröristleri Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin yapıları içinde bir patlama gerçekleştirdi' diyerek, olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelemişti.Rusya ise baraj saldırısını 'Ukrayna'nın sabotajı' olarak tanımlıyor. Kremlin barajın kendileri tarafından vurulduğunu reddediyor ve saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna'nın baraja sabotaj düzenlediğini belirterek Kiev'in bu sabotajla Kırım'ı susuz bırakmayı amaçladığını söylemişti.1956 yılında Dnipro nehri üzerine inşa edilen barajın 30 metre yüksekliğinde ve 3,2 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Kahovka hidroelektrik santralinin bir parçası olan baraj 18 milyar metreküp su tutuyor ve Kırım Yarımadası'nın su ihtiyacının karşılanmasında rol oynuyor.