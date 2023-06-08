  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'da baraj krizi: Su seviyesi 3,5 metreye yükseldi, binlerce kişi evinden oldu

Ukrayna'da Rus işgali altındaki Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka barajının Salı gecesi meydana gelen patlamada kısmen yıkılması nedeniyle oluşan taşkınlar bölgedeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ekleme: 8.06.2023 - 11:15 Güncelleme: 8.06.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da baraj krizi: Su seviyesi 3,5 metreye yükseldi, binlerce kişi evinden olduBarajın üzerinde kurulu olduğu Dnipro Nehri'nde suların yükselmesi nedeniyle bazı yerleşim merkezleri ve ovalar sular altında kaldı. Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, taşkınların en fazla etkilediği alanın Herson şehrinin Korabel bölgesi olduğunu belirterek, bu bölgede su seviyesinin 3,5 metreye ulaştığını ve 1000'den fazla konutun sular altında kaldığını açıkladı.

Ukrayna'da baraj krizi: Su seviyesi 3,5 metreye yükseldi, binlerce kişi evinden oldu

Ukraynalı yetkililer barajın yıkılması sonrası yaklaşık 17 bin kişinin tahliye edildiğini, Rus işgali altındaki tarafta da 25 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Barajın hedef alınması ile ilgili olarak Ukrayna ve Rusya birbirlerini suçlarken, ABD ve İngiltere, barajın yıkılmasından hangi tarafın sorumlu olduğuna dair henüz bir kanıt olmadığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD'nin henüz durumla ilgili nihai bir değerlendirme yapamayacağını belirterek, 'Bilgi toplamaya ve Ukraynalılarla istişareye devam ediyoruz' dedi. ABD'den yapılan açıklamada 'çok sayıda can kaybının meydana geldiğinden endişe edildiği' kaydedildi.

Ukrayna'da baraj krizi: Su seviyesi 3,5 metreye yükseldi, binlerce kişi evinden oldu

Barajın yıkılmasını Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının başlangıcından bu yana sivil altyapıya yönelik en büyük saldırı olarak nitelendiren İngiltere Başbakan Rishi Sunak ise İngiliz istihbarat kurumlarının barajın yıkılma nedenlerini araştırdığını söyledi. Sunak, 'Bu aşamada olayın arkasında bir kasıt olup olmadığını söyleyemeyeceğini' belirterek, 'Nihai bir yargıya varmak için çok erken' dedi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Ukrayna barajın tahrip olmasından Rusya'yı sorumlu tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin kontrolleri altındaki Nova Kahovka Hidroelektrik Santrali'ni içeriden patlattığını ileri sürerek, 'Bu gece saat 02:50'de, Rus teröristleri Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin yapıları içinde bir patlama gerçekleştirdi' diyerek, olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelemişti.

Ukrayna'da baraj krizi: Su seviyesi 3,5 metreye yükseldi, binlerce kişi evinden oldu



Rusya ise baraj saldırısını 'Ukrayna'nın sabotajı' olarak tanımlıyor. Kremlin barajın kendileri tarafından vurulduğunu reddediyor ve saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna'nın baraja sabotaj düzenlediğini belirterek Kiev'in bu sabotajla Kırım'ı susuz bırakmayı amaçladığını söylemişti.

1956 yılında Dnipro nehri üzerine inşa edilen barajın 30 metre yüksekliğinde ve 3,2 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Kahovka hidroelektrik santralinin bir parçası olan baraj 18 milyar metreküp su tutuyor ve Kırım Yarımadası'nın su ihtiyacının karşılanmasında rol oynuyor.



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı
AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine hazırlık! Milletin adamıyla durmak yok yola devam
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede