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Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi

Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi. HÜRJET, yeni kırmızı beyaz renkleriyle de havada ilk kez görüntülendi. HÜRJET'in bu önemli uçuşuna, ÖZGÜR projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti.

Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
Ekleme: 8.06.2023 - 13:53 Güncelleme: 8.06.2023 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalar 2017 yılında atıldı. Türk mühendis ve işçiler gece gündüz çalıştı, bugüne 8 bin parça bir araya getirildi.

Tasarım ve üretim faaliyetleri tamamen Türkiye'de yürütülen ilk jet uçağı oldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilk kez havalanan HÜRJET'in test uçuşlarına devam ediliyor. TUSAŞ, uçağın en önemli test uçuşlarından birinde kapılarını TRT Haber'e açtı.

Hürjet iniş takımları kapalı şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, 9. test uçuşunu iniş takımları kapalı şekilde başarıyla tamamladı.

Test pilotu Ercan Çelik, "Bugün ilk defa HÜRJET'in iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansı ona göre tabi ki kısıtlı limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımlarını yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalmış olacak dolayısıyla daha rahatça ve özgürce manevra yapabiliyor olacak" diyor.

HÜRJET ilk testi tamamladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, HÜRJET'in hangarında yaptığı açıklamalarda, HÜRJET için birkaç deneme uçuşunun kaldığını belirterek, "Arkadaşlarımız gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

F-16 uçuşta HÜRJET'e eşlik etti
HÜRJET'in bu önemli uçuşuna, ÖZGÜR projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. HÜRJET'in performansı, kol uçuşu yapan F-16'dan gözlemlendi.

HÜRJET tamamlandığında, Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuş ekibi de dahil olmak üzere Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılacak.

Ayrıca hafif taarruz uçağı olarak kullanılması ve TCG Anadolu'ya iniş kalış yapabilmesi de planlanıyor.
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Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
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