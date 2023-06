Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son zamanlarda dalgalanan döviz kuru nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.İki hafta önce tüm ürünlerinin ülkemizdeki fiyatlarını yaklaşık yüzde 10 artıran şirket, birkaç gün önce ise yeni bir zamla karşımıza çıkmıştı.Son zamla birlikte Apple, üç gün içince ikinci, 20 gün içinde ise üçüncü kez fiyat artışı yapmış oldu.Birkaç gün önce yapılan zamla birlikte, en ucuz iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL'den 37 bin 999 TL'ye yükselmişti. Yeni zamla birlikte bu fiyat 42 bin 999 TL'ye çıktı.En pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 63 bin 999 TL'den 67 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte, bu modelin fiyatı 76 bin 499 TL'ye yükseldi.iPhone 14 128 GB 42.999 TLiPhone 14 256 GB 45.999 TLiPhone 14 512 GB 52.999 TLiPhone 14 Plus 128 GB 46.999 TLiPhone 14 Plus 256 GB 50.499 TLiPhone 14 Plus 512 GB 57.499 TLiPhone 14 Pro 128 GB 54.999 TLiPhone 14 Pro 256 GB 58.999 TLiPhone 14 Pro 512 GB 65.499 TLiPhone 14 Pro 1 TB 72.499 TLiPhone 14 Pro Max 128 GB 58.999 TLiPhone 14 Pro Max 256 GB 62.499 TLiPhone 14 Pro Max 512 GB 69.499 TLiPhone 14 Pro Max 1 TB 76.499 TLiPhone 13 mini 128 GB 31.999 TLiPhone 13 mini 256 GB 35.499 TLiPhone 13 mini 512 GB 42.499 TLiPhone 13 128 GB 35.999 TLiPhone 13 256 GB 39.499 TLiPhone 13 512 GB 46.499 TLiPhone 12 64 GB 31.999 TLiPhone 12 128 GB 33.699 TLiPhone 12 256 GB 37.199 TLMacBook Pro 13 inç M2 256 GB 41.499 TLMacBook Pro 13 inç M2 (10 çekirdekli GPU) 512 GB 47.499 TLMacBook Pro 14 inç M2 Pro (14 çekirdekli GPU) 512 GB 63.999 TLMacBook Pro 14 inç M2 Pro (16 çekirdekli GPU) 1 TB 79.999 TLMacBook Pro 14 inç M2 Max (30 çekirdekli GPU) 1 TB 98.999 TLMacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 512 GB 78.499 TLMacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 1 TB 84.499 TLMacBook Pro 16 inç M2 Max (38 çekirdekli GPU) 1 TB 109.999 TLApple Watch Ultra küçük boy 36.499 TLApple Watch Series 8 41 mm GPS 11.999 TLApple Watch SE 40 mm GPS 7.699 TL