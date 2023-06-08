Sinop'un Ayancık ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, 8-9 Haziran tarihlerinde taşımalı eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde 8-9 Haziran tarihlerinde taşımalı eğitime 2 gün ara verildi.Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağış nedeniyle 'Ayancık' ilçemizde 8-9 Haziran tarihleri arasında taşımalı eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.