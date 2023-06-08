Mehmet Özhaseki deprem bölgesi Adıyaman'ı ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet-millet el ele kısa sürede yaralar sarılmak için çalışmalar başladı.Kısa sürede depremzede vatandaşlar geçici yerleşim yerlerine yerleştirilirken bir diğer yandan da kalıcı konutlar yükseliyor.Aynı zamanda seçim sürecine girilen Türkiye'de tarihi seçimin galibi yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.Yeni kabinenin kurulmasıyla bakanların ilk ziyaretleri de gerçekleştiriliyor.Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un görevini devralan Mehmet Özhaseki'nin ilk ziyareti afet bölgesine oldu.Bakan Özhaseki, depremlerde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da yeni konutları inceledi.İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları söyledi:309 bin konutun 1 sene içerisinde teslim edilmesi gibi bir sözümüz var. İnşaatlar devam ediyor, yer tespitleri yapılıyor temeller atılıyor. Sadece TOKİ eliyle değil Bakanlığımıza ait değişik birimlerle konutların yapımı hızla devam ediyor.Bugün bir açılış için de geldik. Dünya çevre haftasındayız. 5 Haziran ile başlayan haftayı tüm dünya çevre haftası olarak kutluyor. Adıyaman'da 500 dönümlük Millet Bahçemiz var.8 ilde millet bahçesi açılışını topluca yapmış olacağız. 9 milyon fidan dikimini başlatıyoruz. Adıyaman'dan deprem bölgelerinden başlatmayı düşündük.Sonra planımızda Hatay, Kahramanmaraş var sonra ikinci derecede etkilenen illerimiz var. Gece gündüz demeden koşacağız inşallah.Bakan Özhaseki, depremlerin ardından TOKİ konutlarının sağlamlığının dikkat çektiğini vurgulayarak şöyle dedi:Dairelerin hepsi zemin etütleri başlanarak işe başlanıyor. 99'da Türkiye büyük felaket ile karşı karşıya kalmıştı. Sonrasında yönetmelikler değişti. Ondan sonra yapılan binalar nispeten daha sağlam vaziyette devam etti.Felaket bize iyi ders olması lazım. Yeniden tüm yönetmelikleri gözden geçirmemiz icap ediyor. Şu anda yapılan konutların hepsi sağlam zeminlere yapıldı. 3+1'de her aile oturabilir. TOKİ'de konutlar hususunda şikayet duymadım. Deprem sonrası görüldü ki TOKİ işini iyi yapıyor. TOKİ'den ev almak için herkes sıraya giriyor.