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Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...

Maltepe'de İBB'nin meydan düzenleme çalışması sırasında kepçe operatörü doğal gaz borusunu patlattı. Bölgeye yoğun koku yayılırken, İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etti. Olay yeri yaya trafiğine kapatıldı.

Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Ekleme: 8.06.2023 - 13:32 Güncelleme: 8.06.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Maltepe Meydan Projesi çalışmaları sırasında tünel içerisinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Yoğun gaz kokusu ve beraberinde ufak çapta patlamalar yaşandı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Çalışmaların yürütüldüğü alan havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Maltepe'de Bağdat Caddesi üzerinde çalışmaları devam eden Maltepe Meydan Projesi alanında bulunan tünel içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, tünel içerisinde kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar da yaşandı. Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çalışmaların yürütüldüğü alan havadan görüntülendi.

'Doğal gaz patlamış'
Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, 'Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğal gaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı' dedi.
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