Konya’da, otomobilinin içine 1,5 metrelik zehirli yılan giren şahsın imdadına itfaiye koştu

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobiline yılan girdiğini fark eden bir kişi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan ekipler tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Korku dolu anlar, Konya'nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde yaşandı.Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobile giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı fark eden araç sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.Otomobilin motor kısmındaki yılan, itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yakalandı.Ekipler, zehirli olduğu belirtilen yılanı yerleşim yeri uzağında araziye bıraktı.