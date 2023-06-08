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İzmir'de göçmenleri taşıyan araç, alev aldı! Yangın sırasında kaçan göçmenler, yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde göçmenleri taşıyan bir araç alev aldı. Yangın sırasında kaçan göçmenler, polislerce yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 8.06.2023 - 21:35 Güncelleme: 8.06.2023 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de göçmenleri taşıyan araç, alev aldı! Yangın sırasında kaçan göçmenler, yakalandı
İzmir Buca'da göçmenleri taşıyan bir aracın alev almasıyla kaçan göçmenler, polis ekiplerince yakalandı. Olay esnasında gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Buca ilçesinde göçmenleri taşıyan araç alev alev yandı. Yangın esnasında kaçan göçmenler polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de mahkemece tutuklandı.

Olay, dün, Buca ilçesinde otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göçmenleri taşıyan araç seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücünün aracı durdurmasıyla birlikte göçmenler, ormanlık alana doğru yöneldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis sevk edildi. Bu esnada yoldan geçmekte olan bir beton mikseri ile alev alan ve yoğun dumanlar çıkan araca müdahale edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince de araçta soğutma çalışmaları yapıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından; kaçma hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı. 115 bin 280 TL idari para cezası uygulanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Tespiti yapılan 4 organizatör şüphelisi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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