  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın seçkin birlikleri, Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA destekli operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör sona erene kadar bahar temizliğine devam edileceğini aktardı.

Ekleme: 8.06.2023 - 11:10 Güncelleme: 8.06.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

SEÇKİN BİRLİKTEN NOKTA OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

BAHAR TEMİZLİĞİNE DEVAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun.
Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin"şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı
AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine hazırlık! Milletin adamıyla durmak yok yola devam
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede