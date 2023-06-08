İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!

Geçtiğimiz dönemde reklam panolarında ve 3 aylık yaşam-kültür dergisi İST'de LGBT propagandası yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi' düzenlendi.İBB'ye bağlı metro istasyonlarında bulunan dijital ekranlarda reklamı yapılan organizasyonda yer alan isimler dikkat çekti.Geçtiğimiz gün başlayan sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde bugün gerçekleşen bir oturumda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi.İBB'ye bağlı metro istasyonlarında bulunan dijital ekranlarda reklamı yapılan organizasyonda yer alan isimler dikkat çekti.Geçtiğimiz gün başlayan sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde bugün gerçekleşen bir oturumda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi.Tarhan'ın moderatör olduğu oturumda konuşmacı olan Saniye Gülser Corat'ın ise eski UNESCO temsilcisi olduğu ve daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilere destek açıklamaları yaptığı ortaya çıktı.