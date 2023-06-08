Ekim ayında kurultay yapacağı söylenen CHP'nin planını yandaş gazeteci anlattı: Yerel seçimlerden sonrasına ertelenebilir Kılıçdaroğlu kesin aday olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12'nci seçimden de yenilgiyle ayrıldı. Yaşananlar sonrasında parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Geride kalan gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, 'Topyekün değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.CHP'den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı. Buna göre, 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.CHP tarafından fonlanan Tele 1'de değerlendirmelerde bulunan yandaş gazeteci Sedat Bozkurt, CHP'nin ekim ayında yapmayı planladığı kurultayı yerel seçimlerden sonrasına erteleyebileceğini söyledi. İstifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu hakkındaki 'aday olmayacak' iddialarını da yalanlayan Bozkurt, 'Kılıçdaroğlu kesin aday. Ben Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de hissettim. Çünkü takvim sıkışırsa yerel seçimlerde motivasyonu bozar mı düşüncesi var.' diye konuştu.Bozkurt konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:Kurultayın yerel seçimler öncesinde olma ihtimali var ama yerel seçimler sonrası olma ihtimalini daha olası görüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir strateji yürütüyor; yerel seçimlerden başarıyla çıkarak kurultaya çıkmak istiyor. Daha rahat bir kurultay geçirmek istiyor. Kılıçdaroğlu ekimde de kasımda da yapılsa kurultayda her türlü aday. CHP'nin iç dinamiklere bakıyorum kazanması da yüksek bir aday.Bu kurultay zaten ertelenmiş bir kurultay. Yerel seçimler nedeniyle de büyük kurultay ertelenebilir mi? Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede de hissettim. Çünkü takvim sıkışırsa yerel seçimlerde motivasyonu bozar mı düşüncesi var. Bir de CHP'nin kurultayları sancılı geçer. Yine çarşaf listeyle gidilirse kurultay çok gergin geçer ve bu gerginliği hesap edemezsiniz. Buna tanık olabiliriz ve bu durum yerel seçimlere de yansıyabilir. Bunu bir denkleme kurduklarında kurultayın tarihine karar vereceklerdir.'