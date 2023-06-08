Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki güncel gelişmeler ele alındı.
Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI