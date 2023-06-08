Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki güncel gelişmeler ele alındı.Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.