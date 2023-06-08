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Beyaz Gazete
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CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içerisinde başlattığı 'değişim' çağrısına, Mansur Yavaş'ın da destek verdiğini ifade etti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan taraf olanları isim isim duyuran Portakal, "Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile birlikte yürüyeceği söyleniyor." dedi.

CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor
Ekleme: 8.06.2023 - 23:15 Güncelleme: 8.06.2023 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor
Girdiği 12'nci seçimde de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi. Geride kalan gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, 'Topyekün değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içerisinde başlattığı 'değişim' çağrısına, Mansur Yavaş'ın da destek verdiğini ifade etti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan taraf olanları isim isim duyuran Portakal, 'Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile birlikte yürüyeceği söyleniyor.' dedi.

Portakal Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'İmamoğlu yola çıktı, diğer büyükşehir belediye başkanları ne yapacak? Mesela Adana, Mersin. Bunların İmamoğlu'na yakın olduğu söyleniyor. İzmir'in rüzgara göre hareket edeceğini söylüyorlar. Ankara'da Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile birlikte yürüyeceği söyleniyor. Bunlar bana söylenenler ben iletiyorum katılırlar katılmazlar. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alacağı ifade ediliyor. Aydın ve Muğla'nın ortada olduğu söyleniyor. Özgür Özel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Tekin Bingöl ve Ali Mahir'in Kılıçdaroğlu'na destek vereceği, Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek, Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol'un İmamoğlu'ndan yana tutum alacağı söyleniyor. Bir de 'Olağan kurultaya kadar bu iş gitmez' diyorlar 15 Ekim'e kadar. Olağanüstü bir kurultay da olabilir.'

CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor

Kılıçdaroğlu kendisine karşı ayaklanan iki isme 'Yiğitlerim' demişti

Kılıçdaroğlu, seçimlerden hemen önce İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte çektiği videoda, ikili için 'Yiğitlerim' ifadelerini kullanmış ve projelerini anlatmıştı.

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