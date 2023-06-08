CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…

CHP belediyeleri vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Skandalın adresi bu kez İzmir'in Foça İlçesi'ydi. Evli ve 2 çocuk annesi Esengül Liman (38), 3 yıl önce ailesiyle birlikte Konya'dan Foça'ya yerleşti. Eşiyle birlikte dondurma imalatı işine girdi.Çarşıda bir dükkan açan Esengül Liman, bu sürede CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün baskısına maruz kaldı.İddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 'Allah'ın Konya'sından gelirken bana mı sordun? Buranın mülki amiri benim. Taşınmadan benden izin alman gerekiyordu. 'Dükkan açabilir miyim?' diye benden izin aldın mı? Kafana göre gelemezsin' diyerek Esengül Liman'ı aşağıladı. Bazen kendisi bazen de zabıtalarla birlikte Esengül Liman ve eşine baskı yaptı.Aylar süren baskılar nedeniyle merkezdeki dükkanını kapatmak zorunda kalan Liman Ailesi, Foça Yenibağarası Mahallesi'nde başka bir dükkan açmak zorunda kaldı.Bu süreçte dondurma satışı yapmasına da izin verilmeyen Esengül Liman soluğu Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'nda aldı.Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'den şikayetçi olduğunu söyleyen Esengül Liman, yaşadıklarını şöyle anlattı:Foça Belediye Başkanı'nın türlü türlü baskı ve yıldırmaları nedeniyle ilk açtığım dükkanımı 1 ayda kapatmak zorunda kaldım. Komşu dükkanlar önündeki alanı kullanabilirken bize bu imkan sağlanmadı. Kullandığımız alanın parasını ödemek istedik. Onu da kabul etmediler.Bu yüzden dükkanımızı taşımak zorunda kaldık. Sahil kenarındaki bir restoranla anlaştık. O restoranın önünde sezon boyunca plajda dondurma satışı yapacaktık. Restoran sahibi 'Foça Belediye Başkanından izin alın. Başım derde girmesin' dedi. Ancak izin verilmedi. Belediye başkanı ekmeğimizle oynuyor.