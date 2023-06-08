Çatalca'da feci kaza: TIR otomobilin üzerine devrildi bir ölü dört yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca Gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde yaşandı.İddiaya göre Edirne istikameti yönündeki Yunus T.'nin kullandığı 22 AP 456 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.TIR, Salih Yenidede'nin kullandığı 06 VUZ 24 plakalı otomobilin üzerinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.TIR'ın altına kalan otomobilde bulunan 4 kişinin çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Kısa süre içerisinde otomobilde bulunan 3 kişi kurtarılırken, sürücü Salih Yenidede'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, TIR şoförü Yunus T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından Salih Yenidede'nin cenazesi olaydan yaklaşık 2 saat sonra çıkarılarak morga kaldırıldı.TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.Çatalca'daki feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü. Ekipler ise yolu açmak ve araçları kaldırmak için çalışmalara başladı.