Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Bir Mehmetçiğimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit düştüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun." diyen Yerlikaya, şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'te gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda şehit oldu.Acı haberi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi.Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Milletimizin başı sağ olsun. “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.'