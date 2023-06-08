ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınlığın reklamına alet ettiler

LGBT terörü, küresel sermaye ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli topluma empoze ediliyor. LGBT'ye karşı içerikler sosyal medyada kısıtlamaya uğrarken, kirli propagandayı yayanların paylaşımların görünürlüğünün ise artırıldığı dikkat çekiyor.ASKERLERİNİ SAPKINLIĞIN REKLAMINA ALET ETTİLERÖzellikle; ABD merkezli olarak dünyaya pompalanan LGBT terörü Amerika'da da krize neden oluyor. Son olarak; ABD Hava Kuvvetleri, LGBT'lerin sözde 'Onur Ayı'nı Twitter'daki sosyal medya hesabından kutladı. Askerlerini LGBT sapkınlığına alet eden Hava Kuvvetleri'ne ise tepki gösterildi.SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTIHava Kuvvetleri'nde emekli olduğunu belirten ABD'li bir subay paylaşımın küçük düşürücü ve utanç verici olduğunu ifade ederek, 'Hiçbir Amerikalı ve gerçek havacı, Amerikan bayrağı dışında hiçbir şeyi selamlamaz' diyerek tepki gösterdi.Diğer tepkilerden bazıları ise şu şekilde: