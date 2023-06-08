ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınlığın reklamına alet ettiler
ABD'de küresel güce sahip lobiler tarafından dünyaya pompalanan LGBT propagandası ülke içinde de krize neden oluyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin LGBT bayrağına selam veren asker pozunu sosyal medya hesabından paylaşması büyük tartışma yarattı. Hava Kuvvetleri'nin yoğun tepkilerin ardından söz konusu paylaşıma yorum yapılmasını kısıtlaması dikkat çekti.
LGBT terörü, küresel sermaye ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli topluma empoze ediliyor. LGBT'ye karşı içerikler sosyal medyada kısıtlamaya uğrarken, kirli propagandayı yayanların paylaşımların görünürlüğünün ise artırıldığı dikkat çekiyor.
ASKERLERİNİ SAPKINLIĞIN REKLAMINA ALET ETTİLER
Özellikle; ABD merkezli olarak dünyaya pompalanan LGBT terörü Amerika'da da krize neden oluyor. Son olarak; ABD Hava Kuvvetleri, LGBT'lerin sözde 'Onur Ayı'nı Twitter'daki sosyal medya hesabından kutladı. Askerlerini LGBT sapkınlığına alet eden Hava Kuvvetleri'ne ise tepki gösterildi.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
Hava Kuvvetleri'nde emekli olduğunu belirten ABD'li bir subay paylaşımın küçük düşürücü ve utanç verici olduğunu ifade ederek, 'Hiçbir Amerikalı ve gerçek havacı, Amerikan bayrağı dışında hiçbir şeyi selamlamaz' diyerek tepki gösterdi.
Diğer tepkilerden bazıları ise şu şekilde:
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