ABD’de uyuşturucu krizi akılalmaz boyutlara ulaştı! Sokaklar korku filmine döndü

ABD, son yılların en büyük uyuşturucu kriziyle karşı karşıya. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını, ülkenin birçok kentini ele geçirdi. Ülkenin en zengin ve göz önünde olan bölgelerinin arka sokaklarında akılalmaz manzaralar yaşanıyor.Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkede sokaklardaki bağımlıların geldiği son hal, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Özellikle metropol yaşamının ağırlıkta olduğu New York, Philadelphia ve California eyaletlerinde fentanil ve metamfetamin kullanımındaki artış korkunç boyutlara ulaştı.İstatistiklere göre yalnızca fentanil maddesi nedeniyle her hafta bin 500 Amerikalı hayatını kaybediyor. Her yıl uyuşturucu kullanımında aşırı doz sebebiyle 100 bini aşkın kişinin öldüğü ülkede, uyuşturucu bağlantılı diğer ölümler de dahil edildiğinde rakamın 300 bini aştığı tahmin ediliyor.San Francisco kentinin kamu binalarının önünde dahi uyuşturucu ticareti yapılıyor. Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülemediği ülkede birçok kentin ana caddelerinde açık açık ticaret yapılıyor.Uyuşturucu kullanım yaşının 14'lere kadar düştüğü ülkede zehre ulaşım kolaylığı da kullanım artışının en büyük sebeplerinden bir olarak görülüyor.