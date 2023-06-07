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Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Yunanistan'da birkaç gündür adeta bir Hakan Fidan rüzgarı esiyor. Türkiye'nin yeni dışişleri bakanını mercek altına alan Yunan basınının gündemi ise dün akşam Yunan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile Fidan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi oldu. Yunan basını Fidan'ın dış ilişkilerinde zaten çok tecrübeli olduğuna ve yıllardır pek çok süreçte görev aldığına dikkat çekti.

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Ekleme: 7.06.2023 - 09:32 Güncelleme: 7.06.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan bayrağı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralarak Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Fidan'a dünya basını büyük ilgi gösterdi. Görevine hızlı başlayan Fidan, Başkan Erdoğa'a eşlik edip ilk olarak Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dün akşam saatlerinde ise Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kaskarelis, mevkidaşı Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, iki Bakan arasında düzensiz göç konusu da ele alındı.

Daha önce Hakan Fidan ile ilgili çeşitli analizlere yer veren ve Fidan'ın Yunanistan'la ilgili nasıl bir politika izleyeceğini merak eden Yunan medyası da Fidan'ı bir kere daha mercek altına aldı.


Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, telefon konuşmasının merkezinde mülteci meselesinin olduğundan bahsetti.

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler


Militaire News ise Dışişleri Bakanlarının Fidan'la telefon görüşmesinde önemli meselelere değindiğini söyledi.

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler

Ta Nea ise Hakan Fidan'ın yanı sıra yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i de mercek altına aldı. Gazete, Erdoğan'ın Fidan'a çok önem verdiğini ifade etti.

Haberin devamında ise Fidan'ın zaten şimdiye kadar da Türkiye'nin dış ilişkilerinde pek çok konuda aktif rol aldığına dikkat çekildi.

Fidan'ın Yunanistan'a karşı daha ılımlı olmasının beklendiğine dikkat çekilirken Türkiye'nin politikasının yine de çok değişmeyeceğinden ve keskin çizgilerden ödün verilmeyeceğinden bahsedildi.


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