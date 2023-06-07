  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

Yunanistan, bir ay içinde ikinci kez sandığa gidecek. Türkiye'nin seçim süreciyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çeken Yunanistan seçimleri, ilk turda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Seçimin favorisi eski Başbakan Kiriakos Miçotakis oy toplama çalışmalarını sürdürürken Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti örnek gösteren Miçotakis, Türkiye istikrarına vurgu yaptı. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Ekleme: 7.06.2023 - 14:24 Güncelleme: 7.06.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Yunanistan'da seçim süreci devam ediyor. 21 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde, gelecek 4 yıllık dönemde ülkeyi yönetecek hükümeti ve meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gidilmesine rağmen yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci tur gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesi başbakan adaylarının oy çağrıları da sürüyor.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis, ikinci tura sayılı günler kala yürüttüğü seçim kampanyasında Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler kullandı.

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

Seçimlerin favori ismi olarak gösterilen Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili yaptığı tespitlerle Yunan gündemine oturdu.

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!

'ONLAR GİBİ OLMALIYIZ!'
Miçotakis, lideri olduğu ND'nin tek başına iktidar olabilmesi için oy toplama çalışmalarına devam ederken Yunan kanallarından çağrılarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak devlet kanalı ERT'ye çıkan Miçotakis, Yunanistan'ın seçimini yaparken Türkiye'yi örnek alması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!


'TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ OLMALIYIZ'

Yunanistan'ın istikarlı bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, bunun en iyi örneğinin Türkiye'de olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine vurgu yapan Miçotakis, 'Türkiye'nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu' söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN POLİTİKASINI BENİMSEDİ

Katıldığı programda Türkiye'ye atıfta bulunan Miçotakis, 'Yunanistan olarak bizim de Türkiye'deki gibi güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var. Eğer istikrarlı bir hükümetimiz olursa tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi kendi bağımsız politikalarımızı oluşturabilir, uluslararası haklarımızı koruyabilir, jeopolitik konumumuzu güçlendirebilir, denizde ve karada sınırlarımızı etkin bir biçimde koruyabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda gerçek bir bölgesel ve küresel güç haline geldiğini bu sözlerle kabul eden Miçotakis, Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın izinden gideceğini açıkça belirtti.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz
Ekrem İmamoğlu: Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor
ABD-Kandil iş birliği ifşa oldu! Teslim olan terörist PKK'ya verilen desteği bir bir anlattı
Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım
Yeni Bakanlar TBMM'de yemin ediyor!
Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Mehmet Fatih Kacır: Ay'a ilk temas 1,5 yıl sonra sağlanacak
AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak
Maduro’dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Yeni dünyanın birliğinde sağlam kalıyoruz!
Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
CHP kayyuma sadece HDP için karşı çıkmamış! İzmir'de terör iltisaklı ismi böyle beslemişler!
Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...
Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi
Terör geçit vermek yok! Türkiye Yüzyılı güvenlik modeli devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
İyi Parti yerel seçim planlarına başladı: Sadece CHP ile ittifak yapalım
CHP’li Karalar, halka ‘işkence’ yapıyor! Köprüyü Erdoğan yaptı diye güzergah değiştirtti
FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgarı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede