Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Yunanistan, bir ay içinde ikinci kez sandığa gidecek. Türkiye'nin seçim süreciyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çeken Yunanistan seçimleri, ilk turda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Seçimin favorisi eski Başbakan Kiriakos Miçotakis oy toplama çalışmalarını sürdürürken Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti örnek gösteren Miçotakis, Türkiye istikrarına vurgu yaptı. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.
Yunanistan'da seçim süreci devam ediyor. 21 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde, gelecek 4 yıllık dönemde ülkeyi yönetecek hükümeti ve meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gidilmesine rağmen yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ikinci tur gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesi başbakan adaylarının oy çağrıları da sürüyor.
TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis, ikinci tura sayılı günler kala yürüttüğü seçim kampanyasında Türkiye ile ilgili çarpıcı sözler kullandı.
Seçimlerin favori ismi olarak gösterilen Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili yaptığı tespitlerle Yunan gündemine oturdu.
'ONLAR GİBİ OLMALIYIZ!'
Miçotakis, lideri olduğu ND'nin tek başına iktidar olabilmesi için oy toplama çalışmalarına devam ederken Yunan kanallarından çağrılarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak devlet kanalı ERT'ye çıkan Miçotakis, Yunanistan'ın seçimini yaparken Türkiye'yi örnek alması gerektiğini vurguladı.
'TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ OLMALIYIZ'
Yunanistan'ın istikarlı bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, bunun en iyi örneğinin Türkiye'de olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine vurgu yapan Miçotakis, 'Türkiye'nin bugün yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olduğunu' söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN POLİTİKASINI BENİMSEDİ
Katıldığı programda Türkiye'ye atıfta bulunan Miçotakis, 'Yunanistan olarak bizim de Türkiye'deki gibi güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var. Eğer istikrarlı bir hükümetimiz olursa tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi kendi bağımsız politikalarımızı oluşturabilir, uluslararası haklarımızı koruyabilir, jeopolitik konumumuzu güçlendirebilir, denizde ve karada sınırlarımızı etkin bir biçimde koruyabiliriz.' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin son yıllarda gerçek bir bölgesel ve küresel güç haline geldiğini bu sözlerle kabul eden Miçotakis, Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın izinden gideceğini açıkça belirtti.
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