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Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28.dönem Başkanı bugün belli oldu. Meclis'teki ilk iki tur oylamasında 400 oya ulaşabilen aday olmadığı için üçüncü tur oylamasına geçildi. Üçünü tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş, yeni Meclis Başkanı seçildi. Kurtulmuş, üçüncü turda 321 oy aldı.

Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Ekleme: 7.06.2023 - 19:13 Güncelleme: 7.06.2023 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM'de 28. Yasama Dönemine girilirken Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş yeni TBMM Başkanı olarak seçildi. Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmasında 'Hep birlikte Meclise destek vereceğiz. 600 milletvekiline milletimiz bir imkan vermiştir. Bu imkanı kullanarak canla başla çalışacağız. Bu dönem bu kadar farklı fikirlere sahip bir Meclis demokrasimizin göstergesidir.' dedi.

GİZLİ OYLAMA YAPILDI

Meclis Başkanlığı seçimi saat 14.00'de başladı. Gizli yapılan oylamalarda hangi vekilin hangi adayı desteklediği bilinmiyor.

Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

1.TURDA 400 OYA ULAŞILAMADI

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

İKİNCİ TURDA DA 400 OY SAĞLANAMADI

Meclis'te yapılan ikinci tur oylamasında da gerekli olan 400 oy çoğunluğuna ulaşılamadığı için üçüncü tura geçildi.

İkinci tur oylamaya 586 milletvekili katıldı. Oy dağılımı şöyle oluştu:
'Adana milletvekili Tülay Hatimoğlları Oruç 51, Ankara milletvekili Tekin Bingöl 131, Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, Hatay milletvekili Can Atalay 3, İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş 321, İstanbul milletvekili M. Cihan Paçacı 41, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15 oy. Geçersiz oy sayısı 3.'

Antalya milletvekili Serap yazıcı Özbudun ile İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu 3. tur oylamadan çekildiler.

Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

3. TUR OYLAMASI SONUÇLANDI: NUMAN KURTULMUŞ TBMM BAŞKANI

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.

KURTULMUŞ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ORTAK ADAYIYDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28.Dönem Başkanı olmak için aday olmuştu. Kurtulmuş'u, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşları destekleme kararı almıştı.

Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

CHP VE İYİ PARTİ MECLİS'TE DE AYRILDI

Cumhur İttifakı seçim sonrası her alanda birlikteliğini güçlü olarak sürdürürken, Millet İttifakı tam anlamıyla dağıldı. Meclis'te çoğunluğu alamayan Millet İttifakı, Meclis Başkanlığı seçiminde de ayrı adaylar çıkarma kararı aldı.

CHP'nin adayı Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı oldu. Gruplar, kendi adaylarını destekledi.

DEVA, GELECEK HDP VE TİP DE ADAY ÇIKARDI

TBMM Başkanlığı için, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve HDP de aday çıkaran partiler arasında yer aldı.

DEVA'nın adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nin adayı ise Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun oldu. TİP, tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ı desteklerken, HDP'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç Meclis Başkanlığı için yarıştı.
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