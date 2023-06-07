Türk askeri 24 yıl sonra yeniden Kosova'da: İntikal uçuşları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı açıklamıştı.Bu kapsamda bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun 2'nci ve 3'üncü kafilesinin intikal uçuşları başarıyla tamamlandı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A-400M uçakları tarafından, Kosova’da görev yapacak 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafile intikal uçuşu başarı ile tamamlandı" denildi.