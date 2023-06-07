  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

RTÜK’ten Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası uyguladı. Cezaların çoğu, seçim gecesi söylemlerinden geldi.

Ekleme: 7.06.2023 - 16:33 Güncelleme: 7.06.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
RTÜK’ten Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası
RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü.

Masadaki raporlar ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin oldu.

FOX’un seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker’in söylemleri masaya yatırıldı.

Sokağa çağıran Toker yüzünden FOX TV'ye ceza
Yayında Toker’in “Aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda biraz da aslında şunu demek istiyorum; demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir.” şeklindeki sözlerinin kamuoyunda da tepki topladığı hatırlatıldı.

İlgili uzman raporunu ele alan Üst Kurul, yayıncı kanalın yasa ihlali yaptığını tespit ederek, FOX TV’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Halk TV'deki sözler ceza aldı
Halk TV’te İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın demokrasi karşıtı ifadeleri de RTÜK radarına takıldı.

Özdağ’ın “Ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı” sözleri, yayıncı kanal Halk TV’ye yaptırım getirdi.

RTÜK, Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Tele 1'in senaryoları pahalıya patladı
Seçim için sihirli, özel oy pusulalarının hazırlandığı, muhalefete verilecek oyların sandıklar kapandıktan sonra buharlaşacağı ve yerine iktidar oylarının belireceği şeklindeki beyanlar Tele 1’e pahalıya patladı.

“18 Dakika” programındaki Merdan Yanardağ’ın sözlerini inceleyen Üst Kurul, yayıncılık ilkelerini ihlal eden kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Tele 1’in başka bir seçim yayınında sandık sonuçlarına ilişkin açıklamaları RTÜK izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı.

Yayında Merdan Yanardağ’ın “Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum” şeklindeki ve buna benzer beyanlarını değerlendiren Üst Kurul, toplantıda Tele 1 hakkında usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da yaptırım kararı aldı.

Enginyurt yayını ceza getirdi
Milletvekili Cemal Enginyurt’un Flash Haber’deki açıklamaları yayıncı kanala yaptırım getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan’a ilişkin açıklamalarda bulunan Enginyurt’un ifadelerini ekrana taşıyan Flash Haber, idari para cezası müeyyidesi aldı.

Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında yaşayan kaçak Erk Acarer’in yayın konuğu yapılması ve Acarer’in iddiaları da Flash Haber’e ceza getirdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor
Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Putin ile görüştü
İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz
Ekrem İmamoğlu: Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor
ABD-Kandil iş birliği ifşa oldu! Teslim olan terörist PKK'ya verilen desteği bir bir anlattı
Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım
Yeni Bakanlar TBMM'de yemin ediyor!
Yunanistan Başkan Erdoğan’ın izinden gidiyor! Canlı yayında çarpıcı sözler: Türkiye gibi güçlü olmalıyız!
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Mehmet Fatih Kacır: Ay'a ilk temas 1,5 yıl sonra sağlanacak
AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak
Maduro’dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Yeni dünyanın birliğinde sağlam kalıyoruz!
Asgari ücret zammı, memur maaşı, emekli aylığı artışı ne kadar olacak? Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
CHP kayyuma sadece HDP için karşı çıkmamış! İzmir'de terör iltisaklı ismi böyle beslemişler!
Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...
Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi
Terör geçit vermek yok! Türkiye Yüzyılı güvenlik modeli devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

Twitter batıyor mu? Reklam satışları yüzde 59 düştü

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

ABD'de silahlı saldırı: Mezuniyet törenini kana buladı

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede