OECD'den dikkat çeken Türkiye Ekonomisi analizi! Büyüme tahminini yükseltti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye ve Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltti. Küresel toparlanmanın geçmiş yıllara göre zayıf olacağı belirtilen raporda ABD, Çin ve Türkiye büyüme tahminleri yükselirken Alman Ekonomisi için büyüme tahmini "sıfır büyümeye" düşürüldü.
OECD yayımladığı 'Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel düzeyde artan resesyon beklentilerine karşılık Türkiye Ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Küresel ekonominin bir dönemeçten geçtiğinin vurgulandığı raporda, küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının 'uzun bir yol' ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.
KÜRESEL TOPARLANMA ZAYIF OLACAK
Düşen enerji fiyatlarının, gerileyen enflasyon oranlarının, arz dar boğazlarının hafifletilmesinin, Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası yeniden açılmasının ve güçlü istihdamın ekonomik toparlanmaya katkıda bulunduğuna yer verilen raporda, bunun yanında söz konusu toparlanmanın geçmiş yıllara göre zayıf olacağına işaret edildi.
EMLAK VE FİNANS PİYASALARINDA ÖZELLİKLE HİSSEDİLDİ
OECD raporunda, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğu ve yüksek faiz oranlarının, özellikle emlak ve finans piyasalarında giderek hissedildiği belirtildi.
DÜNYA ÜLKELERİ BÜTÇE AÇIĞI VE YÜKSEK KAMU BORCU SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA
Hükümetlerin destekleyici mali politikalarının, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının şoklarına karşı küresel ekonomiyi desteklemede hayati rol oynadığı vurgulanan raporda, bugün çoğu ülkenin daha yüksek bütçe açıkları ve daha yüksek kamu borcu ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı.
FİNANSAL PİYASALARDA STRES BELİRTİLERİ GÖRÜLÜYOR
Raporda, yatırımcıların riskleri yeniden değerlendirdikçe ve kredi alma koşulları sıkılaştıkça bazı finansal piyasalarda stres belirtilerinin görülmeye başlandığı kaydedildi.
2023-2024 BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ
Raporda, OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verildi.
'Mart 2023' raporunda, yüzde 2,6 olarak açıklanan 2023 küresel reel ekonomik büyüme tahmini, son raporda, enflasyonun düşmesi ve Çin'in Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırması nedeniyle yüzde 2,7'ye yükseltildi. Büyüme tahmini, 2024 için yüzde 2,9 olarak korundu.
2023 TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİ %2,8'TEN %3,6'YA ÇIKARILDI
Martta bu yıl için yüzde 2,8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 3,6'ya yükseltildi. İç talebin Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici gücü olmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye çekildi.
Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 44,8, gelecek yıl yüzde 40,8 olacağı, işsizlik oranının bu yıl yüzde 10 ve gelecek yıl yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi.
ABD VE ÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ DE YÜKSELDİ
OECD, ABD ekonomisi ve Çin ekonomisi için 2023 büyüme tahminini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 5,4'e yükseltti.
ALMANYA İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ 'SIFIR BÜYÜMEYE' DÜŞÜRÜLDÜ
Örgütün Almanya için görünümü keskin bir şekilde düşürmesi dikkati çekti. Almanya için büyüme beklentisi yüzde 0,3'den 'sıfır büyümeye' düşürüldü.
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