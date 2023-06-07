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Karadeniz Bölgesi'ndeki selden etkilenen işletmelere 300 bin liralık acil destek kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden etkilen afetzedelere yönelik 'Acil Destek Kredisi'nin ayrıntıları belli oldu. KOSGEB; Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki işletmelerin acil ihtiyaçları için sıfır faizli, 12 ayı ödemesiz ve 36 ay vadeli 300 bin liraya kadar kredi desteği verecek.

Ekleme: 7.06.2023 - 12:39 Güncelleme: 7.06.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz Bölgesi'ndeki selden etkilenen işletmelere 300 bin liralık acil destek kredisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından açıkladığı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketinden etkilen afetzedelere yönelik "Acil Destek Kredisi"nin ayrıntıları belli oldu.

KOSGEB, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yoğun yağış ve su baskınlarından etkilenen Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'daki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılayarak, faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı uygulayacak.

İşletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik 300 bin liraya kadar kullanacakları kredinin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.
KOBİ'ler, ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vadeli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Ayrıca, kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu teminat sağlayacak.

Samsun'u sel vurdu: Sokakları ve evleri su bastı
Samsun'da etkili olan şiddetli yağış sonrası şehir merkezini ve sokakları su bastı. İki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Terme'de bulunan dere yatağı ise yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Samsun, Amasya, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinden etkilenen işletmeler için KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı başlattığını söylemişti.

Erdoğan, sel felaketinden hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurumların, zarar gören yolların onarılmasından diğer sıkıntıların giderilmesine kadar her türlü çalışmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan,

"KOSGEB tarafından devreye aldığımız acil destek kredisi ile afetzede iş yerlerimizin yanında oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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