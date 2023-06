Kandil'den Millet İttifakı'na yeni eleştiri: Değerler üzerine kurulmayan ilkesiz bir ittifaktı

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin yankıları sürüyor.Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı alırken, Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sonuçların ardından Millet İttifakı'nın adayına her fırsatta destek veren Kandil'den yaşanan mağlubiyet sonrası eleştiriler gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde seçim sürecinin ardından hain terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan muhalefete tepki gelmişti. Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, Millet İttifakı'nın iktidar karşısında yeterli mücadele etmediğini söyledi.Karasu'nun ardından bu kez de Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının doğru olmadığını söyledi.Karayılan,'Eğer farklı bir CHP'li aday olsaydı kazanması mümkün olabilirdi. Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardı; sosyolojiyi görmeleri ve doğru okumaları halinde faşizme karşı kazanabilirlerdi' dedi.Karayılan'ın peşine ise bir başka teröristbaşından muhalefete eleştiri geldi.Sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, terör örgütünün yayın organına Millet İttifakı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu.Millet İttifakı'nın ilkesiz, kritersiz olduğunu söyleyen terörist Ok, 'Değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz' dedi.Millet İttifakı'nın seçimin şikinci turunda stratejisini değiştirmesine de göndermede bulunan Sabri Ok, 'Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo'ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz.' şeklinde konuştu.Kandil'den muhalefete Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi: Aday belirleme ve netleştirmede eksiklik vardıOk konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Zaten Millet İttifakı dağıldı. İlkesiz, kritersiz, değerler üzerine kurulmayan bir ittifak aynı Millet İttifakı gibi dağılır ve sonuç alamaz. Güçleri de, akılları da, ittifakları da yetmedi. Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo'ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz. Bu Türkiye toplumuna bir şey kazandırmaz.'