İyi Parti yerel seçim planlarına başladı: Sadece CHP ile ittifak yapalım

Meral Akşener'in geçtiğimiz gün partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, 2019'da yapılan yerel seçimlerde olduğu gibi 2024'te de yalnızca CHP ile ittifak yapılması görüşüne sıcak baktıkları öğrenildi.

14 ve 28 Mayıs'ta hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar yaşanmaya devam ediyor.İttifakın devamına dair henüz bir anlaşmaya varılmazken, İyi Parti cephesinde seçim mağlubiyetinin nedenleri araştırılıyor. Seçimlerde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin beklenen etkiyi yaratamaması İyi Parti cephesinde mağlubiyetin başlıca nedenleri arasında.Seçimlere CHP listelerinden giren Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin hem kendilerine güç kaybettirdiğini düşünen İyi Parti, 2024'te yapılacak yerel seçim hesaplarına başladı.İyi Part Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün partisinin il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre bazı il başkanları, bir araya geldikleri İyip Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini” söyledi.İl başkanları ayrıca yerel seçimler için de 'ittifaksız yöntem' önerisi sundu.Bunun yanı sıra bazı il başkanları ise 2018’deki yerel seçimlerde ittifakın yararlı olduğuna ve CHP ile tekrar ittifak yapılabileceğine dikkat çekti.Buna karşın il başkanlarındaki hakim görüş, Altılı Masa'daki CHP dışındaki partiler ile 'ittifak yapılmaması' yönünde oldu.