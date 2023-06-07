İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisi sonrası partisinde topun ağzına konulan isim oldu. Parti teşkilatlarında istifalar hızlanırken, Meral Akşener'e tepkiler de büyüyor. Parti, Kurultay'a giderken, içerideki muhalifler bir platform kurdu. 'Ortak Akıl Platformu' adı verilen yapı bir de açıklama yayınladı. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal açıklamayı yayınlarken, 'Ortak Akıl Platformu' kurulduğunu duyurdu. Sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınlayan Baykal, 'Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz.' ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta seçimi açık ara farkla kazanmasının ardından CHP ve İYİ Parti karıştı. CHP ile ittifak nedeniyle seçim yenilgisinin faturası partide Akşener'e çıkarıldı. İYİ Parti, 24-25 Haziran'da Kurultay'a gitme kararı alırken, partide de muhaliflerin çalışması hız kazandı. Akşener'e kazan kaldıran isimler bir araya gelirken, son olarak bir ortak platform kuruldu.Akşener'e karşı taleplerini ileten muhalifler, 'Ortak Akıl Platformu' adı altında bir de bildiri yayınladı. Bildiriyi paylaşan İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, yeni bir Genel Başkan adayı ve kadro vurgusu yaptı.Baykal bildiriyi yayınladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz.Platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu dikkat çekti. Uzun süredir İYİ Parti'nin milliyetçi çizgiden uzaklaştığı belirtiliyor, ülkücü isimlerin tasviye edildiği bildiriliyordu. Ortak Akıl Platformu metninde de bu ifadeler yer aldı, Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır.' denildi.Bildiride seçim yenilgisinin hesabının verilmesi gerektiği vurgulandı, 'Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir.' ifadeleri kullanıldı.Akşener, seçim öncesi kendisine karşı gelebilecek herhangi bir hamlenin önünü kesmek için teşkilatları doğrudan kendisine bağlamıştı. Platform, bu konuda da taleplerini iletti. Bildiride, Genel Başkan tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır.' dedi.Platform tüm taleplerini sıraladıktan sonra, sonuç kısmında taleplerinin yerine getirilmemesi halinde izleyeceği yolu da duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz.' denildi.