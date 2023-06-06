Fethiye'de 2 yaşındaki çocuk, kaynayan salça kazanına düştü

2 yaşındaki Öykü Merve, anne ve babasının salça yapmak için domates kaynattığı kazanın içine düştü. Kız çocuğunun vücudunda 2. derece yanık oluşurken, ailesinin çabaları ve sağlık ekiplerince çocuk, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.İlk müdahalesinin ardından küçük Öykü, ileri tedavi ihtiyacının karşılanacağı İstanbul Ümraniye Yanık Merkezi'ne nakli için Dalaman Havalimanına götürüldü.Yaralı çocuğun uçak ambulansla İstanbul'a nakli sağlandı.HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA: HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYORİstanbul'da ambulans uçaktan kara ambulansına aktarılıp Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yanık Merkezi'ne getirilen bebek tedavi altına alındı.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, bebeğin sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgide, 'Vücudunun büyük kısmında yanık var. Bize entübe olarak geldi. Pansumanları yapıldı. Yoğun bakıma alınan bebeğin tedavisi burada devam ediyor. Hayati tehlikesi sürüyor.' dedi.