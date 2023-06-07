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Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in saha ekibi, sorumlu oldukları bölge içinde kaçak elektrik kullanan bazı şahıslar tarafından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım
Ekleme: 7.06.2023 - 15:03 Güncelleme: 7.06.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in saha ekibi, sorumlu oldukları bölge içinde kaçak elektrik kullanan bazı şahıslar tarafından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım


Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gerçekleşen olayda Dicle Elektrik'in enerji kayıpları ekibi, Alçak Gerilim (AG) hattına bağlanan kaçak elektrik kablosunun 100 metre uzaklıktaki ticarethaneye ve ardından da buğday tarlasına çekildiğini tespit etti.

Bir polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kontroller sırasında ekipteki görevliler, Fatih Mahallesi Tavşantepe mevkiinde, Alçak Gerilim (AG) elektrik hattını taşıyan bir beton direğin üzerinden kaçak bağlantı yapıldığını belirledi.

KAÇAK KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kaçak elektrik kablolarının, görülmemesi için direğin içerisinden ve yer altından geçirilerek 100 metre uzaklıktaki otopark olarak kullanılan ticarethaneye ait tek katlı binaya ulaştırıldığı tespit edildi.

Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Araçla önünü kesip ölümle tehdit ettiler: Senin kafana sıkarım




Kablonun çekildiği yapıya giren görevliler, elektriğin hem otoparkta, hem de binanın arkasındaki buğday tarlasını sulamak üzere kuyudan su çekmede kullanıldığını tespit ettiler.

'SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM'

Kaçak hattın tespit edildiğini fark eden şahıslar, ekipteki görevlileri tehdit etmeye başladı. Şahıslardan biri Dicle Elektrik görevlisine ''Seni mermi manyağı yaparım, beni tanıyor musun? O emniyete güvenme'' diyerek ölümle tehdit etti.

Tehditlere aldırış etmeden görevlerini yapan çalışanlar, olayları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaşanan gerilim üzerine olaya müdahale eden polisler, bahse konu şahısları bölgeden uzaklaştırdı.

YOLDA ARAÇLA ÖNLERİNİ KESTİLER

Saha ekibi, mahalledeki diğer aboneleri de planlanan şekilde kontrol edip çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak bu süre boyunca kaçak elektrik kullanan 4 kişi, araçlarıyla Dicle Elektrik ekibini Çınar-Diyarbakır karayolunda da yaklaşık 10 km boyunca takip etti.

Ekibin bulunduğu aracı durdurmak isteyen ve ardından aracın önünü tehlikeli bir şekilde kesen şahıslar, saldırmak için araçlarından indi. Görevliler ise polisi arayarak yardım istedi. Araçlarında mahsur kalan 3 görevli, polisin zamanında olay yerine gelmesi üzerine kurtulmayı başardı.


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