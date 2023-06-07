Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı

Cumhuriyet Vakfı, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.T24'te yer alan habere göre, İstanbul Başsavcılığı suç duyurusunu işleme aldı. Dilekçede, kayıt dışı paranın iki büyük çikolata kutusu içerisinde teslim edildiği, vakıf başkanının da süreçten haberinin olduğu iddia edildi.Dilekçede, şikayet konusu olayların 16 Mayıs tarihinde Yeni Gün A.Ş Başkan vekili Ali Adnan Aslan’ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022’de Vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok’un katıldığı bir toplantıda, Coşkun’un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği ifade edildi.Başkanvekili Aslan’ın, odasında gerçekleşen bu toplantıda, ilk önce ödemenin bir reklam karşılığında faturalandırılmış olduğunu düşündüğü ancak daha sonra "kayıt dışı" olduğunu öğrendiği kaydedildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:"Şüpheli Esra’nın beyanına göre ödeme, bir reklam karşılığında alınmamış, firmayı ilgilendiren ve genel olarak da e-ticaret platformlarını rahatsız eden bir yasanın çıkarılmaması yönünde kamuoyu baskısı oluşturulması için, yasa aleyhinde Cumhuriyet Gazetesi’nde haber yapılması amacıyla alınmıştır"Dava dilekçesinde, aleyhinde haber yapılması istenen yasanın, ödemenin alındığı tarihlerde henüz yürürlüğe girmemiş olan ve Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi beklenen "e-ticaret kanunu" olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:"Şüpheli Esra’nın anlattığına göre, bu Kanun’un yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülükler ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete’de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' gazeteye getirilmiştir."Gazete’nin mevcut Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ve İnternet Portalı’nın Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi’nin de bu olaylar hakkında Alev Coşkun ile görüştükleri ve olaylara tanık oldukları iddia edilen dilekçede, "Ayrıca yine Tuncay Mollaveisoğlu, Ali Adnan Aslan’ın odasında şüpheli Esra ile suça konu olaylar hakkında görüşmüş olup Ali Adnan Aslan ile şüpheli Esra’nın bir kısım konuşmalarına da tanıklık etmiştir. Şüpheliler tarafından alınan para şirket muhasebesine girmemiştir. Akıbeti tarafımızca bilinmemektedir" ifadeleri kullanıldı.