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Bir çocuk annesiydi! Sele kapılmıştı! Zilal'den acı haber!

Amasya'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sel suyuna kapılan otomobildeki bir çocuk annesi, 30 yaşındaki Zilal Şahin'i arama kurtarma çalışmaları, genç kadının cansız bedenine ulaşılmasıyla son buldu. Şahin'in yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

Ekleme: 7.06.2023 - 13:53 Güncelleme: 7.06.2023 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Bir çocuk annesiydi! Sele kapılmıştı! Zilal'den acı haber!Amasya'da, Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi´nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı.

Bir çocuk annesiydi! Sele kapılmıştı! Zilal'den acı haber!

SERKAN KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, arkadaşı Murat Ekşi´nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin´i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü.

Bir çocuk annesiydi! Sele kapılmıştı! Zilal'den acı haber!

ZİLAL'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Acı haber gece yarısı geldi. Ekipler Zilal Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. Şahin´in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği´nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, '04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.


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