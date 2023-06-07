Bağcılar'da korku dolu gece: Toprak kayması sonucu altı katlı bina boşaltıldı
İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.
Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.
Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.
Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.
Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.
Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.
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