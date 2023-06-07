Bağcılar'da korku dolu gece: Toprak kayması sonucu altı katlı bina boşaltıldı

Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.