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AK Partili Başkan kaza geçirdi!

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın bulunduğu otomobile, yan yoldan çıkan otomobil çarptı. Kazada İl Başkanı İba yaralandı.

Ekleme: 7.06.2023 - 16:47 Güncelleme: 7.06.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Başkan kaza geçirdi!AK Parti İl Başkanı Tekirdağ'da kaza geçirdi. Öğle saatlerinde Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda C.K. sevk ve idaresindeki 22 AZ 022 plakalı otomobile yan yoldan çıkan K.U. yönetimindeki 59 ND 235 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 22 AZ 022 plakalı otomobildeki AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaralandı.

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İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Belgin İba’yı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.

Emniyet Trafik ekipler ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AK Partili Başkan kaza geçirdi!
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