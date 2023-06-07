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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. 2024 yerel seçimleri için şimdiden çalışmalara başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, "2023 seçimlerine 1 yıl kala ‘Yüz Yüze 100 Gün’ ve ‘Birlik İrade Zafer’ konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için “Yeniden İstanbul” sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için Yeniden İstanbul diyerek çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.

Ekleme: 7.06.2023 - 15:26 Güncelleme: 7.06.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa medyanın her kesiminden çok sayıda gazeteci katıldı. Programda; AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar'ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

İl Başkanı Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin saha çalışmalarından sandık yönetimine kadar gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu. Akabinde 2024 yerel seçimlerine şimdiden başladıklarını belirterek önümüzdeki süreçte yürütülecek seçim kampanyasından bahsetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz

'HİÇKİMSE KAYBETMEDİ, 85 MİLYON KAZANDI'

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini belirten Kabaktepe, 'Cumhurbaşkanımızın hem seçim akşamı yaptığı konuşmasında hem de göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada çizdiği çerçeve Türkiye açısından da bizim açımızdan da çok önemli bir çerçeve. 85 milyonun kazandığı, Türkiye'de kimsenin kaybetmediği ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimiz 5 yılımız var.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplam 30 bin 803 sandıkta kayda değer bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle hem seçmenlere hem de sandık görevlilerine teşekkür eden Kabaktepe, 'Yalan söylemeyi beceremiyoruz' deyip seçimi kazandıklarını ilan etmek suretiyle alenen halkı kandıranların yalan söyleme becerisini kamuoyunun takdirine bıraktıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz

'DEMOKRASİ NEFRETİ SÖYLEMLERİNİ TALİHSİZLİKLE KARŞILIYORUM'

Milli iradeye saygılı olunması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, 'Her bir vatandaşımızın seçimlere, siyasete yönelik düşüncelerini belirtmesi en doğal hakkıdır. Ancak bazı açıklamalar demokrasi nefretine dönüşmüş durumda. Oy veren veya vermeyen vatandaşlarımızın kategorize edilmesi, onlarla ilgili kullanılan üsluplar, değerlendirmeler çok yakışıksız. Ne sosyal statü ne ekonomik statü ne eğitim statüsü ne de başka bir statü itibariyle hiçbir vatandaşımızın oyunu diğerinden farklı görmeyiz. 85 milyon insanımız istediği adaya oy verir. Buradan hareketle seçimi kaybetmiş olmanın verdiği psikolojiyle siyasi aktörlerin veya partililerin, adeta demokrasi nefretine dönüşen söylemlerini talihsizlikle karşılıyorum.' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz

'SLOGAN BELLİ OLDU: YENİDEN İSTANBUL'

Yerel seçimler için saha çalışmalarına şimdiden başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, '2023 seçimlerine 1 yıl kala 'Yüz Yüze 100 Gün', 'Birlik İrade Zafer' konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için 'Yeniden İstanbul' sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için yeniden İstanbul diyerek saha çalışmasına başlıyoruz. Önceki seçimlerden elde edilen veriler saha çalışmalarımızda bizim için yol haritası olacaktır.' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 2024 yerel seçim mesajı: Yeniden İstanbul sloganıyla saha çalışmalarına başlıyoruz

Bir gazetecinin, 'Muhalefet partilerinin İBB Başkanlığı için göstereceği aday üzerinden mi adayınızı belirleyeceksiniz?' sorusuna Kabaktepe, 'Muhalefet partilerinin kimi aday gösterip göstermeyeceğiyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Karşımızda kim olursa olsun 2024 seçimlerini AK Partimiz kazanacak, İstanbul kazanacak.' şeklinde cevap verdi.

Ardından İl Başkanı Kabaktepe, gazetecilerin tamamlanan 2023 seçimleri ve yapılacak 2024 yerel seçimlerine yönelik sorularını cevapladı. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.


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