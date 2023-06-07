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AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak

28 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan yapılan ilk açıklamada, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır." dedi.

AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak
Ekleme: 7.06.2023 - 13:19 Güncelleme: 7.06.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den yeni dönemde ilk asgari ücret açıklaması: Beklentiler karşılanacak
Türkiye'de seçimlerin geride kalmasıyla birlikte gözler vaadlere çevrildi.

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Bir diğer yandan asgari ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var." dedi.

Yeni döneme geçen Türkiye'de bunların ardından gözler bir kez daha asgari ücret tutarına çevrildi.

Asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

"İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız." diye konuştu.

"İlk yapılacak işlerden biri asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili artış"
Akbaşoğlu konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir.

Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak.Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz.

O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız.

Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor. Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır.
Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız.
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