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Yunanistan’da panik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ‘Mavi Vatan’ mesajı ses getirdi…

Dünya medyası, seçim sonrası haberlerinde kabine değişikliğine geniş ver verdi. Kabinedeki yeni isimler üzerine peş peşe analizler yayınlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görev değişimi Yunan basınında gündem oldu. Görevi Hulusi Akar'dan devralan Yaşar Güler'in sözleri Yunan medyasında yankılandı.

Yunanistan’da panik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ‘Mavi Vatan’ mesajı ses getirdi…
Ekleme: 6.06.2023 - 13:49 Güncelleme: 6.06.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’da panik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ‘Mavi Vatan’ mesajı ses getirdi…
Milli Savunma Bakanlığı'nın başına geçen Yaşar Güler'in 'Mavi Vatan' açıklaması Yunanistan'ı adeta alarma geçirdi. 'Türkiye meydan okumaya devam ediyor' başlıkları ile okuyucularının karşısına çıkan gazeteler, Güler'in açıklamalarına dikkat çekti.

Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı görevini bir süredir Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Güler'e bıraktı.

Güler, Bakanlıktaki devir teslim töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu

'Kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliğinin korunması için durmaksızın çalışacağız.' mesajı veren Güler'in sözleri Yunan medyasında yankılandı.

Yunanistan’da panik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ‘Mavi Vatan’ mesajı ses getirdi…


GeoStratigika'da yer alan haberde 'Türkiye meydan okumayı sürdürüyor: Mavi Vatan'ı savunmaya devam edeceğiz!' ifadeleri kullanıldı.

Görevi teslim eden Akar ise 'Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta çıkarlarımızı ve haklarımızı koruduk ve korumaya da devam edeceğiz. Hiçbir oldubittiye, haklarımızın çiğnenmesine izin vermedik. Doktrinde tavır değişikliği yok' demişti.

Yunanistan’da panik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ‘Mavi Vatan’ mesajı ses getirdi…

Yunanistan'da yayınlanan diğer haber sitelerinde ise Türkiye, Türk-Yunan meselelerinde ve özellikle Mavi Vatan doktrini konusunda tavrını değiştirmiyor.' İfadeleri kullanıldı.

Güler'in 'Mavi Vatan için yılmadan çalışacağız.' Şeklindeki sözlerine yer veren Ethnos, 'Bakan Güler terörle mücadeleye vurgu yaparken Mavi Vatan'ı da anmayı ihmal etmedi.' Değerlendirmesinde bulundu.


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