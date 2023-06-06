Yeni emeklilik sistemi geliyor! Bakan Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak: Asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Seçimlerden önce çalışma hayatında başlayan çok önemli düzenlemeler bu dönemde de devam edecek.Yeni Bakan Işıkhan'ı bekleyen çok sayıda dosya bulunuyor. Bu yüzden Bakan Işkhan'ın mesaiye hemen başlaması gerekiyor. İşte yeni Bakan Işıkhan'ın önündeki önemli dosyalar…ASGARİ ÜCRET: Bu ay 2023 yılının ikinci yarısı için yeni bir asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Komisyonu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı davet ediyor. Bu toplantıya da başkanlık yapıyor.Komisyona 5 işçi temsilcisi 5 işveren temsilcisi ve 5 kişi de bakanlık temsilcisi olarak katılıyor.Toplantıda 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti de belirlemiş olacak. Burada da enflasyon rakamlarının önemli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde.Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak. Belirlenecek yeni asgari ücret Temmuz ayından geçerli olmak üzere uygulanacak ve Ocak ayına kadar kullanılacak.Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak. Burada Meclis'ten çıkartılacak düzenlemeler de olacak. Özellikle seyyanen artışlar, taban maaş zamları ve refah payı artışları için düzenleme gerekiyor.Haziran ile birlikte 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası , 15 bin -20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek.Bir başka gelişme de memurlar ve memur emeklileri için gündeme gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılacağını açıklarken emekli memurlarında benzer artışlardan yararlanacağını söylemişti.Bu da memurlarla birlikte memur emeklileri için de bir kademeli seyyanen artışı gündeme getirebilir.Haziran ayındaki üçüncü gelişme ise ikramiyeler için yaşanacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesinde yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emekli ikramiyeleri 1.100 TL'den 2 bin liraya çıkartılmıştı.Şimdi yeniden bir artış yapılması da gündemde. Burada 2.500 TL ile 3.000 TL arası bir yeni ikramiye getirilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinden Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar başvuran tüm EYT'liler de yararlanacak.Temmuz ayı ile birlikte EYT'li emeklilerle birlikte 16 milyon emekli için enflasyon artışları ve refah payı gündeme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken buna refah payı da eklenecek.5 aylık enflasyon yüzde 15.26 çıkmıştı. Buna bir veri daha eklenerek 6 aylık enflasyon belirlenecek. Tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20'yi geçmesi bekleniyor. Refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 30'u geçmesi bekleniyor.Memurlar ve memur emeklileri ise Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. Ayrıca Ocak ayından bu yana yüzde 8'in üzerinde oluşacak enflasyon farkı da eklenecek. Bunun dışında memur emeklileri için de refah payı ile birlikte yine yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu olacak.Temmuz ayında yapılacak bütün bu artışlardan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapan tüm EYT'liler de yararlanacak. Onların emekli maaşları olduğu için direkt maaşlarına yansıtılacak.Ancak daha sonra başvuru yapanlar için de maaş hesabı yapılırken enflasyon artışları göz önüne alınacak. Yapılacak tüm artışlar vefat eden emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına da aynı oranda yapılacak.Bunların dışında yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası alanlar da memurlara yapılan zam oranında zam alacaklar.SSK, BAĞ-KUR PRİMLERİ EŞİTLENİYOR, KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK GELİYORBAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİ: Yine seçimlerden önce gündeme gelen Bağ-Kur primlerinin 7.200 güne indirilmesi düzenlemesi de Bakan Işıkhan'ın önündeki dosyalardan birisi. Böylece Bağ-Kurlular 9 bin gün yerine 7.200 gün ile emeklilik hakkına kavuşacak. 1800 günlük bu indirim Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik getirecek.