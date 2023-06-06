Türünün en zehirlisi: Karanlık alanlarda gizleniyordu Türkiye'de görüldü

Dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer alan uğur böceği örümceği bir ilde daha görüldü. Zehirli örümcek, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Uzmanların 'dokunulması bile tehlikeli' dediği bu zehirli tür ekipleri harekete geçirdi. Genellikle karanlık alanlarda gizlenen örümcek, türünün en zehirlileri arasında yer alıyor.

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü.Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi.Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülür.Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, “Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim” dedi.“Esus Cinnaberinus” cinsi örümceklerin bazı türleri zehirli olabiliyor.Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.