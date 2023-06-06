Suriye'nin kuzeyinde 1 terörist teslim oldu

Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor. Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.Bu kapsamda ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor. Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor. Bir yeni güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.Bakanlıktan yapılan açıklamada bir teröristin teslim olduğu açıklanırken şu ifadelere yer verildi:Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımıza teslim oldu.